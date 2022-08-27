"Спартак" разгромил "Факел" в седьмом туре РПЛ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 4:1 в гостях обыграл воронежский "Факел" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Победу "Спартаку" принесли голы Романа Зобнина (51-я минута), Даниила Денисова (57), Квинси Промеса (90+4) и Мацея Рубуся (90+7).

В составе "Факела" отличился Аслан Дашаев (23).

Промес забил седьмой мяч в сезоне РПЛ и является лучшим бомбардиром турнира.

"Спартак" набрал 16 очков и возглавил таблицу чемпионата. У "Зенита" (Санкт-Петербург), который идет на втором месте 14 очков и матч в запасе. "Факел" занимает 14-е место, у команды 4 очка.

В восьмом туре "Спартак" и "Зенит" сыграют между собой, матч запланирован на 4 сентября. "Факел" 3 сентября встретится с "Пари Нижний Новгород".