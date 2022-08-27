"Крылья Советов" прервали пятиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв "Ахмат"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" победил "Ахмат" (Грозный) в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат матча в Грозном - 2:1 в пользу "Крыльев Советов". В составе гостей отличились Роман Ежов (20-я минута) и Александр Коноваленко (72). За "Ахмат" забил Мохамед Конате (6).

Большую часть матча "Ахмат" играл в меньшинстве - за грубую игру на 30-й минуте был удален вратарь грозненцев Михаил Опарин. После этого место в воротах команды занял Ризван Ташаев.

"Крылья Советов" прервали серию из пяти матчей без побед и поднялись на восьмое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. "Ахмат" занимает девятое место, имея в активе 8 очков.

"Ахмат" в следующем туре сыграет с московским "Локомотивом", "Крылья Советов" - со столичным ЦСКА. Обе игры запланированы на 4 сентября.