Поиск

"Зенит" разгромил "Урал" в матче РПЛ

"Зенит" разгромил "Урал" в матче РПЛ
Андрей Мостовой ("Зенит") и Мингиян Бевеев ("Урал") (слева направо)
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" нанесли крупное поражение соперникам из "Урала" (Екатеринбург) в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Команды не могли забить друг другу до 50-й минуты матча, за следующие 10 минут "Зенит" трижды поразил ворота соперников - дубль оформил Малком (50-я и 60-я минуты), еще один гол на счету Андрея Мостового (54). Окончательный счет на 72-й минуте установил защитник "Зенита" Родригао.

"Зенит" продолжает идти без поражений в текущем сезоне РПЛ и занимает в таблице первое место, набрав 17 очков. "Урал" проиграл шестой раз в чемпионате и замыкает таблицу на 16-м месте (1 очко).

В следующем туре "Зенит" встретится с московским "Спартаком", матч пройдет 4 сентября. "Урал" днем ранее сыграет со столичным "Динамо".

футбол РПЛ Зенит Урал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Касаткина выиграла теннисный турнир в Канаде

Касаткина выиграла теннисный турнир в Канаде

"Спартак" разгромил "Факел" в седьмом туре РПЛ

"Спартак" разгромил "Факел" в седьмом туре РПЛ

"Динамо" в меньшинстве упустило победу над "Пари НН" в матче РПЛ

"Ференцварош" Черчесова и "Монако" Головина попали в одну группу Лиги Европы

"Ференцварош" Черчесова и "Монако" Головина попали в одну группу Лиги Европы

Нападающий "Реала" Бензема признан лучшим игроком сезона 2021/2022 по версии УЕФА

"Барселона" сыграет с "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов

"Барселона" сыграет с "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов

Джокович не будет принимать участие в US Open

Джокович не будет принимать участие в US Open

Пилот "Формулы-1" Риккардо покинет McLaren в конце сезона

Пилот "Формулы-1" Риккардо покинет McLaren в конце сезона

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2022 составит рекордные 26 млн рублей

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2022 составит рекордные 26 млн рублей

Фанаты "Спартака" не будут посещать матчи Фонбет Кубка России из-за карт болельщика

Фанаты "Спартака" не будут посещать матчи Фонбет Кубка России из-за карт болельщика
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });