"Зенит" разгромил "Урал" в матче РПЛ

Андрей Мостовой ("Зенит") и Мингиян Бевеев ("Урал") (слева направо) Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" нанесли крупное поражение соперникам из "Урала" (Екатеринбург) в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Команды не могли забить друг другу до 50-й минуты матча, за следующие 10 минут "Зенит" трижды поразил ворота соперников - дубль оформил Малком (50-я и 60-я минуты), еще один гол на счету Андрея Мостового (54). Окончательный счет на 72-й минуте установил защитник "Зенита" Родригао.

"Зенит" продолжает идти без поражений в текущем сезоне РПЛ и занимает в таблице первое место, набрав 17 очков. "Урал" проиграл шестой раз в чемпионате и замыкает таблицу на 16-м месте (1 очко).

В следующем туре "Зенит" встретится с московским "Спартаком", матч пройдет 4 сентября. "Урал" днем ранее сыграет со столичным "Динамо".