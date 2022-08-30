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МЮ купил у "Аякса" за 95 млн евро бразильского нападающего Антони

МЮ купил у "Аякса" за 95 млн евро бразильского нападающего Антони
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии по футболу нападающий "Антони" перешел из амстердамского "Аякса" в английский "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте нидерландского клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2025 года.

Отмечается, что сумма сделки составит 95 млн евро плюс еще 5 млн в виде бонусов.

Игроку осталось пройти медицинский осмотр.

22-летний Антони является воспитанником бразильского "Сан-Паулу", в основном составе которого выступал с 2018 по 2020 год, после чего перешел в "Аякс". В составе обоих клубов провел 134 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 27 голевых передач. Также на его счету два гола и две результативные передачи в девяти матчах за сборную Бразилии.

В составе "Аякса" Антони два раза выиграл чемпионат Нидерландов, один раз стал обладателем Кубка страны. В составе олимпийской сборной Бразилии выиграл ОИ-2020 в Токио.

футбол Англия Нидерланды Манчестер Юнайтед МЮ Аякс Антони
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