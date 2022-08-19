Глейзеры готовы продать миноритарную долю в "Манчестер Юнайтед"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Семья американских миллиардеров Глейзеров, которой принадлежит английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", выразила готовность продать миноритарную долю в команде сторонним инвесторам, сообщает Bloomberg cо ссылкой на информированные источники.

По словам источников, интерес к покупке уже проявили инвестиционная компания Apollo Global Management Inc., а также британский бизнесмен Джим Рэтклифф.

В рамках сделки стоимость команды может быть оценена примерно в 5 млрд фунтов стерлингов ($5,91 млрд), пишет Bloomberg.

Семья Глейзеров владеет "Манчестер Юнайтед" с 2005 года. Болельщики "красных дьяволов" давно критикуют владельцев клуба за недостаточные инвестиции в покупку новых игроков и развитие инфраструктуры. В этом сезоне команда не сыграет в Лиге чемпионов, а в чемпионате Англии она стартовала с двух поражений.

На днях глава Tesla Илон Маск написал в твиттере, что покупает "Манчестер Юнайтед", но потом сказал, что это была шутка.