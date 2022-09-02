Спартак Гогниев стал новым главным тренером "Химок"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" (Московская область) объявил о назначении Спартака Гогниева в качестве нового главного тренера команды.

"Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 с возможностью пролонгации", - говорится в сообщении пресс-службы "Химок".

На посту главного тренера подмосковной команды 41-летний специалист заменит проработавшего здесь три недели Николая Писарева. Который, в свою очередь, был назначен здесь вместо Сергея Юрана.

Предыдущим клубом Гогниева была владикавказская "Алания", которую он вывел из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

В настоящий момент "Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков в семи матчах.