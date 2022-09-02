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Кокорин отметился голевым пасом в дебютном матче за "Арис"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арис" со счетом 5:0 одолел команду "Олимпиакос" (Никосия) в домашнем матче второго тура чемпионата Кипра.

Этот матч стал дебютным для российского нападающего Александра Кокорина в составе "Ариса". 31-летний футболист начал игру в запасе и вышел на поле сразу после перерыва. К тому моменту "Арис" вел с разницей в два мяча, а итоговый счет оказался 5:0 в его пользу. Одна из голевых передач - на счету Кокорина.

В настоящий момент Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", в "Арисе" экс-футболист "Динамо", "Зенита" и "Спартака" играет на правах аренды.

футбол Кипр Александр Кокорин
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