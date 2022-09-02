Футболисты "Спартака" победили "Зенит" в матче легенд

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 2:1 нанес поражение петербургскому "Зениту" в ветеранском матче.

На пятой минуте встречи, прошедшей на поле спартаковского стадиона "Открытие Банк Арена", гол провел зенитовец Игорь Денисов. На 27-й минуте Роман Павлюченко сравнял счет, на 63-й Александр Ширко провел победный для "Спартака" гол.

Матч был посвящен памяти бывшего главного тренера "Спартака" и сборной России Георгия Ярцева, ушедшего из жизни 15 июля в возрасте 74 лет.

8 июля в Петербурге также прошел матч ветеранов "Зенита" и "Спартака". В тот раз победу со счетом 2:1 одержал "Зенит". На той игре Ярцев был помощником главного тренера спартаковцев Олега Романцева.

Обе игры ветеранов приурочены также матчам основных команд этих клубов. На следующий день после первой игры состоялся матча за Суперкубок России, "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 4:0. 4 сентября в Москве пройдет игра "Спартак" - "Зенит" в рамках восьмого тура Мир Российской премьер-лиги.