Доходная часть планового бюджета СБР на сезон-2022/23 составит более 370 млн рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России планирует потратить более 110 млн рублей на организацию и проведение российских и международных соревнований в сезоне-2022/2023, сообщил пресс-секретарь СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

Согласно предоставленным данным, доходная часть бюджета СБР на сезон-2022/2023 составит 370 млн 139 тыс. 093 рубля, из которых 200 млн 708 тыс. 333 рубля - спонсорские доходы.

Расходная часть бюджета составит 354 млн 783 тысяч 726 рублей, из которых расходы на сборные команды России составят 85 млн 320 тысяч 194 рублей.

На организацию российских соревнований планируется потратить 63 млн 325 тысяч рублей, на организацию международных соревнований - 52 млн 228 тысяч 154 рублей.

На программу развития биатлона до 2026 года будет направлено 60 млн 500 тысяч рублей.