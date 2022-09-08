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Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов

Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов
Фото: David Ramos/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Роберт Левандовски стал лауреатом первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

Игроком недели 34-летний поляк признан благодаря тому, что в отчетном туре трижды поразил ворота чешской "Виктории" в домашнем для "Барселоны" матче.

Результативная игра Левандовски позволила "Барселоне" одержать победу со счетом 5:1.

Левандовски перешел в "Барселону" этим летом из немецкой "Баварии". В составе мюнхенского клуба он по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, восемь раз – чемпионат Германии, пять раз – Суперкубок Германии, три раза – Кубок Германии. Также он два раза выиграл немецкую Бундеслигу в составе дортмундской "Боруссии" и по разу – Кубок и Суперкубок Германии. В составе "Леха" по разу стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Польши.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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