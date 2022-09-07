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"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в матче Лиги чемпионов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Нидерландский футбольный клуб "Аякс" обыграл соперников из шотландского "Рейнджерс" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Амстердаме завершилась со счетом 4:0. Победу хозяевам принесли голы Эдсона Альвареса (17-я минута), Стивена Бергейса (32), Мохаммеда Кудуса (33) и Стивена Бергвейна (80).

На 72-й минуте арбитр отменил гол игрока "Рейнджерс" Борны Баришича, зафиксировав положение "вне игры" с помощью системы VAR.

"Аякс" и "Рейнджерс" являются представителями группы А, где также выступают английский "Ливерпуль" и итальянский "Наполи". В следующем туре "Аякс" сыграет с "Ливерпулем", "Рейнджерс" - с "Наполи". Матчи пройдут 13 сентября.

В другом матче игрового дня немецкий "Айнтрахт" на домашней арене проиграл португальскому "Спортингу" - 0:3. Точными ударами в составе гостей отметились Маркус Эдвардс (65), Тринкан (67) и Нуну Сантуш (82).

"Айнтрахт" - действующий победитель Лиги Европы, клуб впервые выступает в Лиге чемпионов. Немецкая команда представляет группу D, где кроме нее и "Спортинга" играют английский "Тоттенхэм" и французский "Марсель". Во втором туре 13 сентября будут сыграны матчи "Спортинг" - "Тоттенхэм" и "Марсель" - "Айнтрахт".

футбол Лига чемпионов УЕФА
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