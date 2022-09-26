Хохлачев стал лучшим бомбардиром "Спартака" в истории КХЛ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Спартака" Александр Хохлачев вышел на первое место по числу очков результативности, набранных в составе команды за всю историю Континентальной хоккейной лиги.

В матче против столичного ЦСКА в гостях Хозлачев отметился голевой передачей, в результате за карьеру в "Спартаке" он набрал 178 очков. Это лучший показатель в "Спартаке".

Второе место по числу очков, набранных в матчах за "Спартак" занимает словак Штефан Ружичка, игравший в московском клубе с 2008 по 2013 г. На счету Ружички 177 очков.

Что касается матча ЦСКА – "Спартак". Победу одержал армейский клуб (3:2), судьба встречи решилась в овертайме.