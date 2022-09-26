ЦСКА победил "Спартак" в матче КХЛ

Лидирующий в КХЛ СКА нанес поражение "Торпедо"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение столичному "Спартаку" в домашнем матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, судьба которого определилась в овертайме, - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу ЦСКА.

В составе ЦСКА голы провели Антон Слепышев (20-я минута), Константин Окулов (44), Сергей Плотников (61), в составе "Спартака" - Егор Савиков (34) и Данила Квартальнов (58).

Обе команды представляют Западную конференцию. "Спартак" в 11 матчах набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 13 очков в 10 матчах и седьмое место.

Во главе турнирной таблицы находится петербургский СКА – 21 очко в 11 матчах. В понедельник СКА на своем льду выиграл у нижегородского "Торпедо" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голы провели Дмитрий Яшкин (17), Валентин Зыков (37) и Александр Волков (43).

"Торпедо" находится на четвертом месте Западной конференции – 14 очков в 10 матчах.