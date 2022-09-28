Швейцария отказала в выдаче визы гроссмейстеру Анатолию Карпову

Двенадцатый чемпион мира планировал принять участие в презентации фильма в штаб-квартире ООН

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Швейцария запретила российскому гроссмейстеру Анатолию Карпову въезд в страну, где он хотел принять участие в демонстрации фильма в штаб-квартире ООН в Женеве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Швейцария не выдала Анатолию Карпову въездную визу для участия в демонстрации фильма "Чемпион мира" в женевской штаб-квартире ООН. Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением", - написала она в телеграм-канале.

Картина посвящена поединку за звание чемпиона мира между действующим на тот момент чемпионом мира Карповым и претендентом Виктором Корчным. Карпов выступил советником режиссера фильма.