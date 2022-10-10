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Карацев вышел во второй круг теннисного турнира во Флоренции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев завоевал путевку во второй круг турнира категории ATP 250 во Флоренции.

В стартовом раунде соревнования он встречался с представителем Нидерландов Таллоном Гринспуром. Первый сет Карацев выиграл со счетом 6:3, во втором при счете 2:1 в пользу россиянина его соперник отказался от дальнейшей борьбы.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карацев занимает 39-е место, Грикспур располагается на 54-й строчке.

теннис
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