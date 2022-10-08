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Медведев досрочно снялся с матча против Джоковича на турнире в Астане

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Астане, поскольку досрочно снялся с полуфинального матча против серба Новака Джоковича.

Медведев отказался продолжать встречу после второго сета, спустя 1 час 49 минут после начала матча.

К тому времени Медведев выиграл первый сет 6:4 и проиграл второй 6:7 (6:8).

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович - седьмая ракетка мира.

В финале Джоковича ждет встреча с греком Стефаносом Циципасом (6), который в своем полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублева (9).

Призовой фонд соревнований - 1 млн 900 тыс. долларов, победитель турнира получит 500 рейтинговых очков.

теннис Астана Даниил Медведев Новак Джокович
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