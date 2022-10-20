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В "Спартаке" разочарованы решением РФС о дисквалификации Абаскаля

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" не согласился с решением Контрольно-дисциплинарной комиссии Российского футбольного союза дисквалифицировать главного тренера Гильермо Абаскаля на один матч РПЛ за перепалку с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым после матча 13-го тура, сообщает пресс-служба "красно-белых".

СпортГлавные тренеры "Спартака" и ЦСКА дисквалифицированы за перепалку после матчаЧитать подробнее

"Мы с удивлением и разочарованием встретили решение КДК. Считаем его необоснованным и несправедливым. Эмоции - неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов. Так было и во время игры с ЦСКА. Гильермо не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа Fair Play были продиктованы обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей", - говорится в сообщении.

"От применённой в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола. Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, мы вынуждены его исполнить. Вместе с тем, выражаем солидарность с нашим тренером и рассмотрим все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации", - отмечается там же.

Ранее в четверг сообщалось, что Абаскаль и Федотов дисквалифицированы на один матч МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Для главного тренера ЦСКА также предусмотрено наказание в виде отстранения на один матч условно и испытательный срок до конца сезона 2022-2023 гг. Оба тренера оштрафованы на 50 тыс. рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратил внимание департамента судейства на выполнение своих функциональных обязанностей резервным судьей матча Алексеем Амелиным.

Матч состоялся 16 октября и завершился вничью - 2:2.

Спартак Гильермо Абаскаль
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