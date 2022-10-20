Кудерметова обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мексике

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) победила Елену Остапенко из Латвии.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу спортсменки из России, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место. Остапенко находится на 23-й строчке.

Соперницей Кудерметовой в четвертьфинале может стать шестая ракетка мира Мария Саккари из Греции, если та победит американку Даниэль Коллинз (16).

Призовой фонд соревнований в Мексике составляет более $2,5 млн. Победитель получит $412 тысяч и 900 очков в зачет рейтинга WTA.