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Блинкова выиграла Transylvania Open, завоевав первый титул WTA в одиночном разряде

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Блинкова в финале турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) обыграла итальянку Ясмини Паолини.

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу россиянки, которая впервые в карьере завоевала титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

24-летняя Блинкова в рейтинге WTA занимает 138-е место, Паолини - 78-е.

Соревнования в Румынии Transylvania Open-2022 имели призовой фонд свыше 251 тыс. долларов.

Анна Блинкова
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