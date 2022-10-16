Блинкова выиграла Transylvania Open, завоевав первый титул WTA в одиночном разряде
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Блинкова в финале турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) обыграла итальянку Ясмини Паолини.
Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу россиянки, которая впервые в карьере завоевала титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
24-летняя Блинкова в рейтинге WTA занимает 138-е место, Паолини - 78-е.
Соревнования в Румынии Transylvania Open-2022 имели призовой фонд свыше 251 тыс. долларов.