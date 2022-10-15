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Потапова проиграла Блинковой в полуфинале теннисного турнира в Румынии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова в полуфинале турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) уступила соотечественнице Анне Блинковой.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Блинковой, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 138-е место. Потапова является 48-й ракеткой мира.

В финале Блинкова сыграет с победительницей поединка между китаянкой Сиюй Ван (59) и итальянкой Ясмини Паолини (78).

Соревнования в Румынии Transylvania Open-2022 имеют призовой фонд свыше $251 тыс.

Анастасия Потапова
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