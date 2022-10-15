Потапова проиграла Блинковой в полуфинале теннисного турнира в Румынии
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова в полуфинале турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) уступила соотечественнице Анне Блинковой.
Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Блинковой, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 138-е место. Потапова является 48-й ракеткой мира.
В финале Блинкова сыграет с победительницей поединка между китаянкой Сиюй Ван (59) и итальянкой Ясмини Паолини (78).
Соревнования в Румынии Transylvania Open-2022 имеют призовой фонд свыше $251 тыс.