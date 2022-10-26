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Арбитр РПЛ Карасев заявил, что не хочет смотреть матчи ЧМ-2022 из-за санкций

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ведущий российский футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что планирует игнорировать матчи предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Скорее всего, даже смотреть не буду", - приводит слова Карасева "Спорт-Экспресс".

"Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу. Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно", - отметил арбитр.

Предполагалось, что Карасев, помимо РПЛ, еврокубков работавший на ЧМ-2018, Евро-2016 и Евро-2020, будет обслуживать игры чемпионата мира в Катаре. Однако санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола коснулись и арбитров. В результате российские рефери на ЧМ-2022 задействованы не будут.

футбол ЧМ-2022 Сергей Карасев
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