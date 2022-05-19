Россияне не попали в список арбитров на чемпионат мира по футболу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола не включила представителей России в список рефери, которые обслужат матчи чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщается в релизе ФИФА.

Всего в списке фигурируют 36 главных арбитров, 69 – ассистентов, а также 24 судьи, которые будут работать с системой VAR. Впервые в истории чемпионатов мира на ЧМ будут работать судьи-женщины – шесть человек.

Претендентом на работу на ЧМ-2022 был российский арбитр Сергей Карасев, обслуживавший, в частности, матчи Евро-2020.

Чемпионат мира впервые пройдет в конце календарного года: с 21 ноября по 18 декабря. Это связано с сильной жарой в стране в летнее время.