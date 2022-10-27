Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил, что завершает выступления в профессиональном спорте.

О своем уходе из футбола 40-летний Павлюченко сообщил в четверг после того, как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал выступающего за ногинское "Знамя" форварда на восемь матчей Второй лиги за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения.

"Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол", - сказал Павлюченко "Матч ТВ", задавшись, между тем, вопросом, "чем они (КДК) руководствуются, принимая данные решения".

При этом Павлюченко уточнил, что уже давно считал карьеру завершенной, а игра за "Знамя" - "это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами".

"Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит. Второй дивизион - не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу", - заявил футболист.

"Я уже принял решение, ушел из клуба. Там хватает молодых ребят, которые могут играть и у которых есть желание", - отметил он.

Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", екатеринбургский "Урал", московские "Спартак", "Локомотив" и "Арарат", краснодарскую "Кубань". С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский "Тоттенхэм".

В "Спартаке" и "Локомотиве" Павлюченко по разу становился обладателем Кубка России, в составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.