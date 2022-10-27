Министр спорта выразил надежду, что российских волейболистов допустят к ОИ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин назвал политизированным решение не допустить мужскую и женскую сборные России по волейболу к отбору на Олимпиаду-2024, однако выразил надежду, что они все же выступят на ОИ.

"Мы многократно сталкиваемся в последние годы с дискриминацией в спорте, что в корне уничтожает олимпийские идеалы, абсолютно противоречит спортивным принципам, лишает болельщиков со всего мира наблюдать за выступлениями сильнейших. Очень жаль, что политическая составляющая важнее, чем красивая и честная игра", - цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

"Квалификационный турнир многое потеряет, ведь наши волейбольные сборные стабильно держатся в топе международных рейтингов, а их игры привлекают интерес поклонников спорта во всем мире. Мы не теряем надежду на допуск российских сборных к Олимпийским играм в соответствии с рейтингом FIVB. Суть Олимпийских игр - в равных правах для всех участников. И надеемся, что так и будет", - сказал министр.

"Когда Россию лишили права провести мужской чемпионат мира по волейболу, это было несправедливое и болезненное решение - и для спортсменов, и для многочисленных поклонников волейбола во всем мире. Учитывая профессионализм наших организаторов и качественный уровень волейбола в России, я уверен, что ни один матч в нашей стране не прошел бы при пустых трибунах, а чемпионат мира стал бы лучшим в истории", - добавил он.

Ранее в четверг Международный олимпийский комитет опубликовал списки участников отбора на волейбольный олимпийский турнир, в мужских и женских соревнованиях примут участие по 24 сборные, в числе которых нет мужской и женской национальных команд.