Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Мужская и женская сборные России по волейболу отстранены от участия в квалификацию на летние Игры-2024 в Париже, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета в четверг.

МОК опубликовал списки участников отбора на волейбольный олимпийский турнир, в мужских и женских соревнованиях примут участие по 24 сборные. От квалификации освобождены французские команды - как представители страны-хозяйки они получили прямую путевку на Олимпиаду.

На предыдущей Олимпиаде в Токио (из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены с 2020 на 2021 год) мужская сборная России дошла до финала, где уступила Франции в пяти партиях - 2-3. Для женской России потолком на турнире стал четвертьфинал, где отечественная команда со счетом 1-3 по партиям проиграла бразильянкам. Те, в свою очередь, позднее стали серебряными призерами олимпийского турнира, потерпев в финале поражение от США (0-3).

В феврале нынешнего года МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать российских и белорусских спортсменок к участию в соревнованиях под своей эгидой.