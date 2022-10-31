ФК "Химки" извинился за главного тренера Гогниева, обматерившего журналиста

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" осуждает поведение главного тренера команды Спартака Гогниева, обматерившего журналиста по окончании матча Российской премьер-лиги против московского "Динамо".

"Произошедшее на матче 15 тура Российской Премьер-Лиги "Динамо" - "Химки" не останется без внимания клуба. Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент", - говорится в заявлении "Химок", текст которого распространила пресс-служба команды".

"Главный тренер команды - пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия", - отмечается в заявлении.

"Футбольный клуб "Химки" проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного", - подчёркивается там же.

Матч "Динамо" - "Химки" состоялся в субботу в Москве. Хозяева разгромили подмосковную команду со счётом 6:1. Тренер Гогниев был удален в перерыве игры. Также он в грубой форме и нецензурно высказался в адрес комментатора матча.

Кроме того, "Химки" опубликовали цитату писателя Антона Чехова, касающуюся оскорбительным формам выражения.