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Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от австралийца Алекса Де Минора в матче второго круга теннисного турнира категории Masters в Париже.

Результат встречи – 6:4, 2:6, 7:5 в пользу Де Минора. Продолжительность игры составила 2 часа 46 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает третье место, Де Минор – 25-е.

Матч против австралийского теннисиста стал для Медведева первым после выигранного им 30 октября турнира серии ATP-500 в Вене. От участия в первом круге турнира в Париже он был освобожден.

Призовой фонд соревнования во Франции составляет свыше 5,4 млн евро. Обладатель титула получит более 836 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР. Серия ATP Masters является второй по престижности после турниров Большого шлема.

Действующим победителем турнира в Париже является серб Новак Джокович В финале 2021 года он обыграл россиянина Даниила Медведева (3), который выиграл этот турнир в 2020 году. 3 ноября Джокович (№7 рейтинга) сыграет с россиянином Кареном Хачановым (№19).

теннис Даниил Медведев
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