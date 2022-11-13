"Динамо" победило ЦСКА в последнем матче РПЛ в 2022 году

В матче состоялись два удаления и один нереализованный пенальти

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:1 переиграли столичный ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России.

Игра прошла на поле "Динамо". Победу хозяевам принесли точные удары Дмитрия Скопинцева (40-я минута) и Муми Нгамале (63). ЦСКА ответил голом Ивана Облякова (65).

На 80-й минуте капитан "Динамо" Даниил Фомин не смог реализовать пенальти.

В эпизоде с назначением пенальти Обляков получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 82-й минуте также за вторую желтую карточку был удален игрок "Динамо" Ярослав Гладышев.

"Динамо" и ЦСКА занимают в таблице четвертое и пятое места соответственно, у клубов по 29 очков, динамовцы идут на позицию выше благодаря победе в личной встрече.

Матч стал последнем в РПЛ перед уходом турнира на зимний перерыв. Чемпионат возобновится в начале марта. В 18-м туре ЦСКА встретится с "Сочи", "Динамо" сыграет с "Крыльями Советов".