Четыре очка Сергачева принесли "Тампе" победу над "Вашингтоном" в НХЛ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" нанесли поражение "Вашингтону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи - 6:3 (4:0, 0:1, 2:2). Во всех четырех результативных атаках в первом периоде принял участие российский защитник Михаил Сергачев: он провел два гола и дважды ассистировал, в том числе своему соотечественнику, нападающему Никите Кучерову. На счету Кучерова также голевой пас - Сергачеву.

В составе "Вашингтона" голевую передачу оформил на своей счет российский форвард Евгений Кузнецов.

Вратарь "Тампы" Василевский отразил 19 из 22 бросков.

Команды представляют Восточную конференцию НХЛ. "Тампа-Бэй" занимает седьмое место, набрав 17 очков в 15 матчах. "Вашингтон" - на 12-й строчке: 16 очков в 17 матчах.

24-летний Сергачев нынешнем сезоне набрал 14 (4+10 по системе "гол+пас") очков в 15 матчах. За всю карьеру в НХЛ у него в регулярных чемпионатах набралось 188 (40+148) очков.

На счету 29-летнего Кучерова 23 (7+16) очка в 15 матчах нынешнего сезона, за всю карьеру в НХЛ - 639 (255+386) в 577 играх регулярных чемпионатов.

30-летний Кузнецов имеет в своем активе 13 (2+11) очков в 16 матчах нынешнего сезона и 509 (155+354) в 615 играх в "регулярках" в целом.