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Экс-игрок "Рубина" и тульского "Арсенала" Марков стал игроком "Факела"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Факел" заключил контракт с нападающим Евгением Марковым, сообщает во вторник пресс-служба воронежского клуба.

"Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона", - говорится в сообщении.

Марков выступал за молодёжную команду петербургского "Зенита", далее за "Енисей" (Красноярск), "Тосно", "Динамо" (Москва), "Рубин" (Казань), "Краснодар". Сезон-2021/2022 провёл в тульском "Арсенале", забив четыре мяча в 28 матчах РПЛ.

С нынешнего лета футболист находился в статусе свободного агента без клуба.

"Факел" после 17 туров в РПЛ занимает 13-е место с 13 очками.

Евгений Марков Факел
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