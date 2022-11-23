Защитник сборной Франции покинул ЧМ-2022 из-за тяжелой травмы
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболист сборной Франции Лукас Эрнандес досрочно завершил выступление на чемпионате мира-2022 в Катаре в связи с травмой, сообщается на сайте французской федерации футбола.
Защитнику национальной команды диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Игрок получил травму по ходу первого тайма прошедшего 22 ноября матча чемпионата мира против Австралии и был заменен на 13-й минуте. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу французов.