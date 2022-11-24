Сборная Бельгии по футболу обыграла Канаду в матче чемпионата мира

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии обыграли команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре.

Игра в Аль-Райане завершилась со счетом 1:0. Победу бельгийцам принес гол Миши Батшуайи, забитый на 44-й минуте.

На 11-й минуте вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отразил удар с 11-метровой отметки канадца Альфонсо Дэвиса.

После первого тура Бельгия вышла в лидеры группы F, набрав 3 очка. Второе и третье место делят Хорватия и Марокко, набравшие по одному очку. Канада замыкает таблицу на четвертой позиции (0 очков).

Во втором туре состоятся матчи Канада - Хорватия и Бельгия - Марокко. Оба матча состоятся 27 ноября.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.