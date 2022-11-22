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ФИФА запретила сборной Бельгии играть в футболках с надписью Love

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Бельгии поменяла форму на чемпионат мира-2022 после вмешательства Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации

Поводом стала надпись Love на футболках бельгийских игроков. Она ведет отсылку на музыкальный рейв-фестиваль Tomorrowland: многоцветный элемент на футболке был описан как "символ взаимных ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности".

Решение было принято на фоне запрета ФИФА использовать футболистами капитанские повязки с надписью One Love, также с многоцветным логотипом – в форме сердца. Международная федерация футбола пригрозила желтыми карточками каждому капитану. Эту повязку планировали задействовать капитаны семи сборных, включая Бельгию. В результате им пришлось от этой акции отказаться.

футбол ЧМ-2022 Бельгия ФИФА
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