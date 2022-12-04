Поиск
Реклама20idei.ru

Фигуристка Медведева пока не планирует начинать тренерскую деятельность

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Евгения Медведева пока не собирается начинать тренерскую карьеру.

"Я знаю, что могу быть тренером, так как у меня есть соответствующе образование, но пока такой цели у меня нет", - сказала она журналистам в рамках Всемирного дня катания на коньках на ВДНХ.

Медведева дважды завоевывала серебряные награды Олимпийских игр в 2018 году, также она двукратная чемпионка мира и Европы.

фигурное катание Евгения Медведева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул чемпиона WBC

ЧМ-2022

Аргентина победила Австралию в 1000-м матче Месси и вышла в четвертьфинал ЧМ

Аргентина победила Австралию в 1000-м матче Месси и вышла в четвертьфинал ЧМ

Месси достиг отметки в 1000 матчей в карьере

ЧМ-2022

Аргентина - Австралия. Онлайн

Аргентина - Австралия. Онлайн
ЧМ-2022

Сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

Сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле

СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле
ЧМ-2022

Нидерланды - США. Онлайн

Нидерланды - США. Онлайн

"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

ЧМ-2022

Определились все пары 1/8 финала ЧМ по футболу

ЧМ-2022

Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф

Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });