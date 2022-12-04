Фигуристка Медведева пока не планирует начинать тренерскую деятельность

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Евгения Медведева пока не собирается начинать тренерскую карьеру.

"Я знаю, что могу быть тренером, так как у меня есть соответствующе образование, но пока такой цели у меня нет", - сказала она журналистам в рамках Всемирного дня катания на коньках на ВДНХ.

Медведева дважды завоевывала серебряные награды Олимпийских игр в 2018 году, также она двукратная чемпионка мира и Европы.