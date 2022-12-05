Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу победила соперников из Южной Кореи в матче 1/8 финала Чемпионата мира-2022 в Катаре.
Результат игры в Дохе - 4:1. Победу бразильцам принесли голы Винисиуса Жуниора (7-я минута), Неймара (13, пенальти), Ришарлисона (29) и Лукаса Пакета (36). Команда Южной Кореи ответила точным ударом Пэк Сын Хо (76).
Неймар забил на третьем чемпионате мира подряд.
В четвертьфинале Бразилия сыграет с Хорватией, матч состоится 9 декабря.
Бразилия вышла в 1/8 финала как победитель группы G, Южная Корея получила путёвку, заняв второе место в квартете H.
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.