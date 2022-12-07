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Роналду опроверг информацию о переходе в "Аль-Наср"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду назвал не соответствующей действительности сведения о контрактных договоренностях с клубом из Саудовской "Аравии Аль-Наср".

"Нет, это неправда", - приводит слова 37-летнего футболиста португальское издание Record.

Ранее сообщалось, что Роналду с 1 января станет игроком "Аль-Насра" с контрактом на 2,5 года; общая зарплата, с учетом доходов от рекламы, должна составить 200 млн евро.

Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре Роналду расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед".

футбол Криштиану Роналду
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