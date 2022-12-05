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СМИ сообщили о трудоустройстве Роналду в "Аль-Наср" с 1 января

СМИ сообщили о трудоустройстве Роналду в "Аль-Наср" с 1 января
Фото: Maryam Majd ATPImages/Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет игроком клуба "Аль-Наср", сообщает Marca.

Контракт с игроком будет рассчитан на два с половиной года. Общий доход 37-летнего футболиста с учетом начислений за рекламные контракты должен составить около 200 млн евро за сезон.

22 ноября Роналду расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед" по обоюдному согласию сторон. За оба периода выступлений за МЮ футболист стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также по разу Роналду выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Англии. В 346 матчах за "Манчестер Юнайтед" Роналду забил 145 голов.

Также португалец выиграл многочисленные титулы, защищая цвета испанского "Реала" и итальянского "Ювентуса". Вместе со сборной Португалии он по разу выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА.

В настоящее время он находится в Катаре, где проходит чемпионат мира-2022.

футбол Криштиану Роналду
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