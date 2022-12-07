В ОКР заявили о надеждах на допуск россиян к Играм-2024

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России надеется, что отечественные атлеты выступят в отборе на летнюю Олимпиаду-2024, но готовы к тому, что полноценный допуск россиян до Игр случится на раньше 2026 года, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы делаем все, чтобы спортсмены из России были готовы в любой момент вернуться на международную арену. Стратегия ОКР предусматривает разные варианты развития событий. Первый и приоритетный для нас - российские спортсмены примут участие в Олимпиаде в Париже, пройдя квалификационный отбор", - сказал Поздняков в ходе своего выступления на заседании исполкома ОКР в среду.

"Никто не знает, какими будут критерии и параметры возвращения россиян на международные старты, это зависит от МОК и от федераций. Потенциальное участие россиян будет сопряжено с решением большого количества проблем - такими как логистика, проведение банковских платежей, получение виз и другое. К таким вызовам мы готовы", - отметил он.

"Второй вариант - полноценное участие наших спортсменов в Играх случится не раньше 2026 года. Мы разработали новую программу содействию развития олимпийских видов спорта, направленных на подготовку и укрепление резерва, чтобы в 2028 году в Лос-Анджелесе войти в тройку лучших команд", - добавил Поздняков.

"Я обсуждал вопрос допуска россиян до соревнований с Томасом Бахом (президент Международного олимпийского комитета - ИФ) и руководителями международных федераций и ни от кого не услышал, что россиян не хотят видеть на международных соревнованиях. Да, есть некоторые страны, которые считают, что конфронтация и раскол - удобный шанс для получения собственной выгоды. Но таких меньшинство", - подчеркнул глава ОКР.

МОК в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.