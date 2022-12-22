Групповые соревнования по синхронному плаванию с мужчинами вошли в программу ОИ

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на ОИ-2024 в Париже, сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Новые правила разрешают в каждой команде участие максимум двум мужчинам. Команда состоит из восьми спортсменов. Ожидается, что в олимпийском турнире в Париже выступят десять сборных.

Технический конгресс FINA проголосовал за включение мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании в октябре.

Ранее групповые соревнования на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх были чисто женскими, мужчины выступали только в микст‑дуэтах.