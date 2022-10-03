FINA разрешила включать мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Технический конгресс Международной федерации плавания (FINA) проголосовал за включение мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании.

Эту информацию подтвердила первый вице‑президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина, сообщает "Матч ТВ". Перспективу включения мужчин в соревнования групп в составе сборной России она оценила следующим образом:

"Те, у кого есть спортсмены хорошего уровня, думаю, будут пробовать это сделать. Но это не добавит никакой оценки. Кроме Саши Мальцева, как показывает практика, все остальные спортсмены в своей квалификации отстают от спортсменок из женской команды. Здесь вопрос к тренерам, будут ли они рисковать. Может быть, для каких‑то программ, например, акробатических групп, это будет интересно сделать", - сказала Брусникина.

Ранее групповые соревнования на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх были чисто женскими, мужчины выступали только в микст‑дуэтах.