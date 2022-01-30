Джокович похвалил Медведева за игру со страстью и решимостью
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович высоко отозвался об игре Даниила Медведева в проигранном россиянином финале Australian Open-2022 против испанца Рафаэля Надаля.
"Медведев выложился на полную и играл со страстью и решимостью, которые мы привыкли от него ожидать", - написал Джокович в твиттере.
Также он поздравил Надаля с очередным триумфом на турнире Большого шлема.
"Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-м титулом Большого шлема. Удивительное достижение. Всегда впечатлял его боевой дух", - написал Джокович.
Финал турнира Большого шлема-2022 в мужском одиночном разряде прошел в Мельбурне в воскресенье. Надаль проиграл первые два сета, но смог одержать итоговую победу - 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Продолжительность матча составила 5 часов 24 минуты.
21-й триумф на турнирах Большого шлема - это новый рекорд по количеству титулов на турнирах этой серии. Предыдущий рекорд Надаль делил с Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.
У Медведева пока один титул Большого шлема – US Open-2021. В финале того турнира он победил как раз Джоковича.
Сам Джокович выступить на Australian Open-2022 не смог, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали из страны.
Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022