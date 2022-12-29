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Непомнящего заставили переодеться на ЧМ по блицу из-за футболки с цитатой Месси

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по рапиду и блицу в Алма-Ате вынесли предупреждение российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему за нарушение дресс-кода, сообщает NRK.

Россиянин появился в зале для игры, одевшись в футболку с цитатой аргентинского футболиста Лионеля Месси, которую он в резкой форме высказал после одного из матчей ЧМ-2022 в Катаре в адрес соперника. Непомнящему дали понять, что ношение футболки на матчах турнира не соответствует правилам, гроссмейстера заставили переодеться.

Российский шахматист пытался оспорить с судьями свое право носить футболку, но все же вынужден был подчиниться. В результате на оставшиеся партии игрового дня он надел рубашку. Позже Непомнящий назвал правила дресс-кода странными.

Как сообщалось, дресс-код в четверг нарушил и норвежец Магнус Карлсен. Перед стартом соревновательного дня он совершил лыжную прогулку, после чего попал в пробку. На первую партию он прибежал с опозданием и в спортивном костюме, позже переодевшись.

шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий
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