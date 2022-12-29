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Карлсен выиграл партию ЧМ по блицу, с опозданием прибежав в лыжном костюме

Карлсен выиграл партию ЧМ по блицу, с опозданием прибежав в лыжном костюме
Архивное фото
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен с опозданием явился на партию чемпионата мира по рапиду блицу в Алма-Ате против белоруса Владислава Ковалева.

Как сообщает NRK, к началу партии норвежец еще не прибыл в зал, где играли шахматисты. Но за 30 секунд до окончания лимита ожидания Карлсен все же оказался в зале, спешно передвигаясь к столу. При этом обладатель мировой шахматной короны находился в лыжном костюме. Перед стартом игрового дня на ЧМ он совершил лыжную прогулку.

"Это моя вина, конечно, но я застрял в пробке. Это заняло целую вечность. Было очень неприятно, но все обошлось. Приятно, что раунд немного отложили. Я был немного шокирован, когда добрался до доски и увидел, что это 30 секунд", сказал Карлсен.

Инцидент не помешал Карлсену одержать над Ковалевым победу.

шахматы Магнус Карлсен
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