Американец Хилл стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Джамал Хилл одержал победу над бразильцем Гловером Тейшейрой в поединке за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Бой прошел на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро и растянулся на все пять раундов. Победу представителю США присудили единогласным решением судей. В результате Хилл стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.

31-летний Хилл одержал 12-ю победу при одном поражении. 43-летний Тейшейра потерпел девятое поражение, имея в своем активе 41 победу. По окончании поединка с Хиллом бразилец объявил о завершении карьеры.