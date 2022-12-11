Боец Анкалаев удивлен, что ему не присудили победу над Блаховичем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев считает несправедливым решение судей зафиксировать ничью в титульном поединке на турнире UFC.

"Я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс. Что это такое вообще, я не знаю. Я выиграл пояс, где мой пояс?" - сказал Анкалаев в интервью сразу после поединка.

Бой представителей полутяжелого веса прошел в Лас-Вегасе в рамках главного поединка турнира UFC 282. Россиянин, для которого это был первый титульный бой UFC в карьере, доминировал на протяжении большей части противостояния.

Польский боец Ян Блахович является бывшим чемпионом UFC.