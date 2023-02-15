СКА выиграл Кубок континента КХЛ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский СКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Это стало возможным благодаря поражению московского ЦСКА от ярославского "Локомотива" (1:4) в среду. В результате СКА стал недосягаем для ближайших преследователей.

Сейчас в активе СКА 97 очков. Далее в сводной таблице в качестве ближайших преследователей идут "Локомотив" (88), нижегородское "Торпедо" (87), ЦСКА (86). "Торпедо" и ЦСКА сыграли на две меньше матчей по сравнению с "Локомотивом".

Таким образом, СКА, в третий раз стал обладателем Кубка континента, вручаемого победителю регулярного чемпионата.