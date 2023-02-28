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Исполнительный директор ФШР прокомментировал переход федерации в Азию

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Отечественные шахматисты получат больше соревновательной практики после перехода Федерации шахмат России в Азиатский шахматный союз, считает исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

"Федерация шахмат России стала первой национальной федерацией, которая сменила спортивно гражданство, перейдя из Европейского союза в Азиатский шахматный союз", - сказал Ткачев "Интерфаксу".

"Принципиально для нас ничего не изменится, а для наших спортсменов появляется постоянная соревновательной практика, все встает на свои места", - добавил он.

Заседание генеральной ассамблеи АШФ состоялось в Абу-Даби во вторник. За вступление ФШР в АШФ проголосовало 29 делегатов, против - 1, воздержались - 6

14 апреля 2022 года решение о переходе в Азиатскую шахматную федерацию было единогласно принято Наблюдательным Советом ФШР. В настоящий момент в АШФ входят шахматные федерации 54 стран. Среди них - сильнейшие шахматные державы мира, такие как Китай, Индия, Узбекистан и другие.

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