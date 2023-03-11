"Ак Барс" и СКА вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" и петербургский СКА завоевали путевки в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В субботу "Ак Барс" в гостях нанес поражение в гостях нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). После этого счет в серии до четырех побед в первом раунде плей-офф стал 4-2 в пользу клуба из столицы Татарстана.

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ.

Аналогичный счет в серии и между СКА и минским "Динамо" в Западной конференции. В субботу СКА в Минске обыграл соперника со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 1:0).