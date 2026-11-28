"Зенит" разгромил ЦСКА в чемпионате России по футболу
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:1 обыграли московский ЦСКА в 16-м туре Российской премьер-лиги.
Встреча состоялась в Москве.
На 20-й минуте случился автогол футболиста ЦСКА Мохаммеда Аззи. На 40-й Максим Глушенков укрепил преимущество "Зенита", а на 51-й Луис Энрике довел отрыв до крупного.
На 73-й минуте ЦСКА сократил отставание: точный удар в ворота своей бывшей команды нанес Данил Круговой.
На 81-й вновь отличился Глушенков.
"Зенит" набрал 34 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. На два очка от него отстает имеющее игру в запасе "Динамо" (Москва).
ЦСКА - на пятом месте, 26 очков.