"Зенит" разгромил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:1 обыграли московский ЦСКА в 16-м туре Российской премьер-лиги.



Встреча состоялась в Москве.



На 20-й минуте случился автогол футболиста ЦСКА Мохаммеда Аззи. На 40-й Максим Глушенков укрепил преимущество "Зенита", а на 51-й Луис Энрике довел отрыв до крупного.



На 73-й минуте ЦСКА сократил отставание: точный удар в ворота своей бывшей команды нанес Данил Круговой.



На 81-й вновь отличился Глушенков.



"Зенит" набрал 34 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. На два очка от него отстает имеющее игру в запасе "Динамо" (Москва).



ЦСКА - на пятом месте, 26 очков.