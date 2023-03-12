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"Металлург" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с "Автомобилистом"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в шестом, домашнем матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Результат встречи – 6:3 (2:1, 0:1, 4:1) в пользу хоккеистов "Металлурга".

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал равным – 3-3. Решающий, седьмой матч пройдет 14 марта в Екатеринбурге.

"Автомобилист" регулярный чемпионат завершил на четвертом месте в таблице Восточной конференции, "Металлург" финишировал пятым. В плей-офф предыдущего сезона магнитогорцы стали победителями на "Востоке", но в финальном матче Кубка Гагарина уступили победителю "Запада" московскому ЦСКА.

"Металлург" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016 гг.). "Автомобилист" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выходил восемь раз, но барьер первого раунда преодолел один раз (2019 г.).

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